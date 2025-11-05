Mauritanie : la Cour suprême confirme la condamnation de l’ex-président

La Cour suprême de Mauritanie a confirmé, mardi 4 novembre, la condamnation à quinze ans de prison de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Ce dernier était poursuivi pour enrichissement illicite et trafic d’influence.

Cette décision met un terme à un long feuilleton judiciaire et scelle la chute politique de celui qui a dirigé la Mauritanie pendant plus de dix ans.

Âgé de 69 ans, Mohamed Ould Abdel Aziz avait initialement été condamné à cinq ans de prison ferme en décembre 2023. En mai 2025, la cour d’appel avait porté la peine à quinze ans, estimant qu’il avait tiré profit de ses fonctions pour accumuler une immense fortune. La Cour suprême, saisie par sa défense, a rejeté son recours et confirmé la décision d’appel.

Arrivé au pouvoir à la suite d’un coup d’État en 2008, Abdel Aziz a gouverné le pays jusqu’en 2019. Sa condamnation fait de lui l’un des rares anciens dirigeants africains sanctionnés pour enrichissement illicite un type d’infraction rarement poursuivi au sommet de l’État, où les accusations portent plus souvent sur des crimes politiques ou de guerre.

Détenu depuis janvier 2023, cette descente aux enfers survient sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son successeur et ancien compagnon d’armes, autrefois son fidèle chef d’état-major puis ministre de la Défense. Les relations entre les deux hommes s’étaient rapidement détériorées après la passation de pouvoir.