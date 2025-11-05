Le Qatar appelle à la résolution pacifique de la guerre au Soudan

Guerre civile
L’émir du Qatar a appelé mardi à la fin de la guerre qui déchire le soudan depuis deux ans. Tamim bin Hamad Al Thani, a mis en relief les conséquences du conflit après les atrocités commises par les Forces de soutien rapide à El-Fasher, au Darfour.
Les paramilitaires auraient tué plus de 450 personnes dans un hôpital et se seraient livrées à des exécutions ciblées de civils lors de la prise de la ville la semaine dernière.
Provoquant un ''choc collectif'' selon l'émir du Qatar. Tamim bin Hamad Al Thani a condamné ces atrocités avant d'appel à une solution pacifique du conflit.
'' Avons-nous besoin de plus de preuves pour comprendre que le fait d'ignorer les atteintes à la sécurité des pays, à leur souveraineté et à leur stabilité, et cette facilité à tourner le dos aux guerres civiles et à leurs atrocités, doivent conduire à de tels chocs ? Le Soudan vit les horreurs de cette guerre depuis deux ans et demi. Et le temps est venu d'y mettre fin (à la guerre) et de parvenir à une solution politique qui garantisse l'unité du Soudan, sa souveraineté et son intégrité territoriale", a -t-il déclaré.
Le secrétaire général de l’ONU a abondé dans ce sens mardi au Qatar. Antonio Guterres a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Il a également averti mardi que la guerre au Soudan "échappe à tout contrôle" après que les forces paramilitaires se sont emparées de la ville d'el-Fasher, assiégée et frappée par la famine au Darfour.
Le Soudan est en proie depuis avril 2023 à une guerre qui oppose l’armée au paramilitaires. Le conflit est à l’origine de la pire crise humanitaire au monde selon l’ONU.
