Iran : liberté conditionnelle pour deux Français accusés d'espionnage

‘’Un immense soulagement’’, réaction du chef de l’État français Emmanuel Macron à la sortie de prison mardi, de Cécile Kohler et Jacques Paris. Accusés d’espionnage, les deux français ont passé plus de trois ans en détention en Iran.

Cécile Kohler, 41 ans, et de son compagnon Jacques Paris, 72 ans se trouvent désormais dans les locaux de l’ambassade de France à Téhéran. Bénéficiant d’une ‘’liberté conditionnelle’’, ils ne peuvent regagner la France.

Les tractations se poursuivent entre Paris et Téhéran pour obtenir leur libération définitive selon le ministère français des affaires étrangères.

Paris a toujours contesté les accusations d’espionnage portées contre ses ressortissants.

Pour tenter de dénouer la situation, les autorités françaises auraient ont accordé une libération conditionnelle à une ressortissante iranienne arrêtée en février pour '"incitation au terrorisme en ligne". Elle doit être jugée à Paris en janvier.