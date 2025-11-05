Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Iran : liberté conditionnelle pour deux Français accusés d'espionnage

Manifestation en faveur de Cécile Kohler et Jacques Paris détenus en Iran, à Paris, le mardi 25 mars 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Iran

‘’Un immense soulagement’’, réaction du chef de l’État français Emmanuel Macron à la sortie de prison mardi, de Cécile Kohler et Jacques Paris. Accusés d’espionnage, les deux français ont passé plus de trois ans en détention en Iran.

Cécile Kohler, 41 ans, et de son compagnon Jacques Paris, 72 ans se trouvent désormais dans les locaux de l’ambassade de France à Téhéran. Bénéficiant d’une ‘’liberté conditionnelle’’, ils ne peuvent regagner la France.

Les tractations se poursuivent entre Paris et Téhéran pour obtenir leur libération définitive selon le ministère français des affaires étrangères.

Paris a toujours contesté les accusations d’espionnage portées contre ses ressortissants.

Pour tenter de dénouer la situation, les autorités françaises auraient ont accordé une libération conditionnelle à une ressortissante iranienne arrêtée en février pour '"incitation au terrorisme en ligne". Elle doit être jugée à Paris en janvier.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.