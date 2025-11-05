Football : Hakimi blessé, Diaz s'excuse après son tacle appuyé

Luis Díaz a souhaité mercredi un "prompt rétablissement" au défenseur marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, après un tacle qui a blessé son adversaire et valu à l'ailier du Bayern Munich un carton rouge lors de leur rencontre en Ligue des champions.

Díaz a marqué les deux buts de la victoire 2-1 contre le PSG mardi, qui était la 16e victoire consécutive du Bayern toutes compétitions confondues. Mais il a été expulsé pour un tacle imprudent sur Hakimi juste avant la mi-temps.

La jambe gauche d'Hakimi semblait coincée lorsqu'il est tombé et il a dû être remplacé. "Ce fut une soirée riche en émotions. Le football nous rappelle toujours qu'en 90 minutes, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. J'étais triste de ne pas pouvoir terminer le match avec mes coéquipiers, mais fier de leurs incroyables efforts", a posté Díaz sur Instagram. "Je souhaite à Hakimi un prompt retour sur le terrain."

Le PSG n'a pas encore précisé la durée de l'indisponibilité de Hakimi. Le joueur international marocain a joué un rôle clé dans le titre de champion de la Ligue des champions 2025 de son club et a disputé tous les matchs sauf deux dans toutes les compétitions cette saison.

Díaz a joué un rôle tout aussi important pour le Bayern, avec 10 buts marqués lors de ses 16 premiers matchs pour le champion allemand. Il manquera le match de Ligue des champions contre Arsenal le 26 novembre en raison de son carton rouge.