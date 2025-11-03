Samia Suluhu Hassan investie présidente de Tanzanie [Africanews Today]

En Tanzanie, la présidente, Samia Suluhu Hassan a été investie dans ses fonctions lundi. La dame de 65 ans dirige le pays depuis le décès du président John Magufuli en 2021.

Pour la première fois, elle est élue au suffrage universel direct au moment où la nation fait face à des troubles politiques.

Bola Tinubu est prêt à rencontrer Donald Trump pour discuter des allégations de génocide chrétien au Nigeria. L’information est confirmée par Abuja, suite à la une récente déclarations sur le président américain qui évoque une possible intervention militaire dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Au Soudan, au moins 62.000 habitants qui ont abandonné leur domicile à El-Fasher, depuis que les forces de soutien Rapide sont passées maitres de la ville. Les organisations humanitaires évoquent des craintes pour le sort de nombreux réfugiés, dans ce pays en proie à la guerre civile, depuis 2023.

En Guinée-Bissau, la campagne présidentielle bat son plein. Le scrutin est prévu dans moins de trois semaines. environ 860.000 électeurs voteront pour élire le président de la République et les députés. Douze candidats sont en course pour la présidence, dont le président sortant Umaro Sissoco Embalo et l'ancien président José Mario Vaz.

Agenda

Du 3 au 4 novembre, se tient la 5ème édition de l’Africa Financial Summit à Casablanca au Maroc, sous le thème « Notre capital, notre puissance : libérons la souveraineté financière de l’Afrique ».

Le samedi 8 novembre 2025, le Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI), fondé par l’ancien président Laurent Gbagbo, annonce l’organisation d’une marche pacifique pour dénoncer les massacres de populations civiles et exiger la libération des prisonniers politiques.

Le procès par contumace de l’ancienne Première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddin, est prévu du 10 au 14 novembre 2025 à Libreville. La procédure est censée symboliser la fin d’une ère d’impunité, mais pour leurs soutiens, il s’agit des dérive d’une justice devenue instrument politique.

