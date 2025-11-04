L’ancien footballeur David Beckham a été fait chevalier par le roi Charles III

C’est dans le faste du château de Windsor que David Beckham a vécu l’un des moments les plus symboliques de sa vie publique.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid a été adoubé par le roi Charles III, qui a posé la lame d’une épée sur ses épaules, officialisant son titre de chevalier de l’Empire britannique.

« Pour un jeune des quartiers est de Londres, être honoré par Sa Majesté est un immense privilège », a déclaré l’ex-footballeur, visiblement ému, entouré de son épouse Victoria Beckham et de ses parents.

En costume queue-de-pie gris, dessiné par son épouse victoria en personne, Beckham a confié s’être inspiré du style du souverain : « Il est l’un des hommes les plus élégants que je connaisse. » Cette distinction vient couronner un parcours exceptionnel, marqué autant par la réussite sportive que par un engagement constant dans l’humanitaire.

Adoubé pour ses services rendus au sport et aux œuvres caritatives, Beckham collabore depuis près de vingt ans avec l’UNICEF et soutient des campagnes internationales contre le paludisme. Il a également joué un rôle clé dans la candidature victorieuse de Londres pour les Jeux olympiques de 2012.

Figure planétaire, Beckham est le seul footballeur anglais à avoir marqué lors de trois Coupes du monde différentes. Capitaine de l’équipe nationale à 59 reprises, il a remporté avec Manchester United le légendaire triplé de 1999, Premier League, FA Cup et Ligue des champions, avant de poursuivre sa carrière au Real Madrid, au Los Angeles Galaxy et au Paris Saint-Germain.

Aujourd’hui copropriétaire du club américain Inter Miami, l’ancien joueur rejoint le cercle restreint des personnalités titrées par la monarchie britannique. Son épouse porte désormais le titre de Lady Victoria.

Lors de cette même cérémonie, le prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro a été élevé au rang de Compagnon de l’Honneur, l’une des distinctions les plus prestigieuses du Royaume-Uni, réservée à un maximum de 65 membres vivants.

Chaque année, à l’occasion du Nouvel An et de l’anniversaire officiel du souverain, plus d’un millier de Britanniques sont distingués pour leur contribution à la société. En ce mois de novembre 2025, Sir David Beckham s’ajoute à cette liste d’élite, symbole d’une réconciliation entre gloire populaire et reconnaissance institutionnelle.