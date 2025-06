Football : David Beckham sera fait chevalier par le roi Charles III

David Beckham va être anobli par le roi Charles III selon la presse anglaise. Le footballeur de 50 ans devrait figurer sur la prochaine liste des récipiendaires honorifiques publiée à l’occasion de l’anniversaire de sa majesté.

L’ancien capitaine emblématique de l’équipe d’Angleterre, déjà décoré de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) en 2003, obtiendrait enfin le titre de chevalier après plus d'une décennie d'attente. Beckham, qui compte 115 sélections avec l’équipe nationale et un engagement reconnu dans l’humanitaire en tant qu’ambassadeur de l’UNICEF, deviendrait alors "Sir David Beckham". Son épouse, Victoria Beckham, ex-Spice Girl et créatrice de mode, porterait quant à elle le titre de "Lady Beckham".

En 2014, il avait failli obtenir cette distinction, mais sa nomination avait été bloquée par le fisc britannique (HM Revenue and Customs) en raison d'une implication présumée dans un montage fiscal, selon plusieurs sources. La rumeur d’une éventuelle nomination s’est intensifiée ces dernières semaines, notamment après une scène filmée lors du Chelsea Flower Show en mai, où le roi Charles aurait demandé à Beckham s’il avait bien reçu un cadeau pour ses 50 ans.

Star incontestée du football britannique, Beckham est le seul Anglais à avoir marqué dans trois Coupes du monde différentes.

Sa carrière a notamment été marquée par le triplé historique de Manchester United en 1999 (Premier League, FA Cup, Ligue des champions). Il a également porté les couleurs du Real Madrid, du LA Galaxy et du Paris Saint-Germain, avant de se consacrer au développement de l’Inter Miami, le club dont il est copropriétaire.

En 2023, le documentaire "Beckham", diffusé sur Netflix, a permis de redécouvrir sa carrière sous un nouveau jour. La série en quatre épisodes a remporté un Emmy Award en 2024 dans la catégorie "meilleure série documentaire ou non-fiction". Victoria Beckham, quant à elle, a également été décorée de l'Ordre de l'Empire britannique pour sa contribution à l’industrie de la mode.