Afrique du Sud : Anglo American poursuivi pour empoisonnement au plomb en Zambie

Une audience en appel s'est ouverte lundi en Afrique du Sud afin de déterminer si une filiale de la société minière britannique Anglo American PLC était responsable d'un empoisonnement au plomb qui a touché environ 140 000 personnes en Zambie pendant plusieurs décennies.

Le recours collectif intenté par des femmes et des enfants demande à la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud d'annuler un jugement rendu par un tribunal inférieur qui a rejeté leur plainte contre Anglo American South Africa.

Ils affirment qu'une mine située dans la ville zambienne de Kabwe, dans laquelle Anglo American South Africa était impliquée de 1925 à 1974, "a empoisonné des générations de populations locales", selon une déclaration de leurs avocats.

Le tribunal inférieur de Johannesburg a rejeté leur plainte en 2023, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves initiales qu'ils avaient été empoisonnés. Il a qualifié leur affaire de "recours collectif ingérable", car chacune des quelque 140 000 personnes concernées aurait dû prouver qu'elle souffrait d'une maladie causée par un empoisonnement au plomb.

Le juge qui a rendu cette décision a affirmé qu'il faudrait peut-être dix ans aux avocats rien que pour consulter toutes les personnes ayant intenté le procès.

Kabwe, dans le centre de la Zambie, est considérée comme l'un des endroits les plus pollués au monde et a été désignée dans un rapport spécial des Nations unies de 2022 comme une zone définitivement altérée par l'activité minière.

Un rapport publié cette année par Human Rights Watch indique que la contamination des sols à Kabwe atteint 60 000 milligrammes de plomb par kilogramme. L'Agence américaine de protection de l'environnement estime qu'une contamination au plomb supérieure à 200 milligrammes par kilogramme est dangereuse.

Le recours collectif a été soutenu par plusieurs groupes de défense des droits humains et civiques, dont Amnesty International, qui affirme que des études médicales montrent que les enfants de Kabwe présentent des taux de plomb dans le sang extrêmement élevés. Le plomb peut causer des dommages irréversibles aux organes internes, y compris au cerveau.

Anglo American ne conteste pas la gravité de la contamination à Kabwe, mais affirme n'avoir détenu qu'une participation minoritaire dans la société zambienne qui exploitait la mine.

"On tente de tenir (Anglo American South Africa) responsable d'une mine que nous n'avons jamais possédée ni exploitée, ainsi que de la pollution et des dommages causés par d'autres, qui ont librement reconnu leur responsabilité", a déclaré Anglo American.

La Zambie a été secouée par une autre catastrophe minière cette année lorsqu'une société chinoise a été accusée d'avoir dissimulé l'ampleur d'un déversement toxique qui a entraîné le déversement de tonnes de cyanure, d'arsenic, de cuivre, de zinc, de plomb et d'autres polluants dans un grand fleuve dont dépendent des millions de personnes pour leur approvisionnement en eau potable et l'irrigation de leurs cultures.