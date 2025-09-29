Zambie : plainte pour pollution contre une entreprise minière chinoise

En Zambie, environ cinquante fermiers ont intenté un procès contre l'entreprise chinoise Sino-Metals Leach (SML). Ce procès fait suite à un important déversement de déchets toxiques miniers en février dernier dans le nord du pays.

Il y a deux semaines, 176 résidents avaient déjà porté plainte pour la même raison. Selon les estimations, les déversements sont bien plus importants que les chiffres annoncés par l'entreprise.

La catastrophe s’est produite près de Kitwe, une région riche en cuivre. Des millions de litres de résidus miniers se sont échappés après la rupture d'une retenue.

Drizit, une entreprise sud-africaine engagée pour nettoyer la zone, confirme que les quantités rejetées sont vingt fois supérieures à ce qui avait été rapporté. Les niveaux de cyanure, d'arsenic, de cuivre, et de cadmium sont jugés dangereux, augmentant les risques de malformations et de cancers.

La plainte déposée cette semaine demande 220 millions de dollars de compensation. Cet argent servirait à réaliser une étude environnementale et sanitaire, ainsi qu'à reloger les familles touchées.

Sino-Metals Leach considère cette plainte comme infondée, affirmant avoir suivi les directives de réhabilitation imposées par le gouvernement zambien.