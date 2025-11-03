Nigéria : réactions mitigées après les menaces d'intervention de Trump

Les réactions ont été mitigées à Lagos après que le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il avait ordonné au Pentagone de commencer à planifier une action militaire potentielle au Nigeria, alors qu'il a intensifié ses allégations selon lesquelles le gouvernement ne parvient pas à mettre un frein à la persécution des chrétiens dans le pays.

"Si cela permet d'assurer la sécurité, nous l'accueillons favorablement. Si cela peut aider à protéger nos communautés, nous l'accueillons favorablement. Je pense que nous sommes à un niveau où le terrorisme est devenu un problème mondial et que nos communautés ne se sentent pas en sécurité. Par conséquent, si un soutien extérieur vient nous dire 'nous voulons travailler avec vous pour aider à endiguer le problème', je pense que nous devrions l'accepter. C'est quelque chose que nous devrions accueillir favorablement, franchement"., a déclaré Cyril Abaku, animateur et commentateur politique nigérian.

M. Trump a également averti qu'il "cesserait immédiatement toute aide et assistance au Nigeria". Cette mise en garde est intervenue après que le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a réagi samedi à l'annonce faite par M. Trump, un jour plus tôt, de désigner le pays d'Afrique de l'Ouest comme "pays particulièrement préoccupant" parce qu'il n'aurait pas réussi à mettre un terme à la persécution des chrétiens.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux samedi, M. Tinubu a déclaré que la caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflétait pas la réalité nationale.