Trump évoque une possible reprise des essais nucléaires américains

Le président américain Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait sortir des limitations en reprenant les essais d’armes nucléaires, une première depuis plus de 30 ans. Il a déclaré que cette démarche viserait à établir une « équité » avec la Russie et la Chine.

Le Kremlin a rappelé que l'interdiction mondiale des essais nucléaires, qui reste en vigueur, continue d’être respectée. Cependant, il a averti que si un pays reprenait ses essais, la Russie suivrait le mouvement.

Pour l’instant, rien ne prouve que les États-Unis ont l’intention immédiate de faire exploser des ogives nucléaires. Donald Trump a peu précisé ses intentions, laissant planer un changement potentiel dans la politique nucléaire américaine.

Il a annoncé cette intention sur les réseaux sociaux peu avant sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, jeudi en Corée du Sud. Lors d’un passage à bord d’Air Force One, au retour à Washington, il n’a pas donné plus de détails.

Donald Trump a évoqué la nécessité de modifier cette situation, en se référant aux essais effectués par d’autres nations. Toutefois, il n’a pas précisé quels pays visait-il, laissant penser à une référence aux escalades de la guerre froide.

« En raison des programmes d’essais d’autres pays, j’ai demandé au ministère de la Défense de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d’égalité. Ce processus commencera immédiatement. » a indiqué le président américain.

Depuis 1992, les États-Unis effectuent régulièrement des tests de missiles nucléaires, mais sans explosion d’ogives depuis cette date. Le traité d’interdiction complète des essais nucléaires, bien que signé par Washington, n’a jamais été ratifié par les États-Unis, et demeure en vigueur dans la majorité des pays possédant des armes nucléaires, sauf la Corée du Nord.