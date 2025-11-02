Le Nigeria face aux pressions américaines

Le Nigeria a indiqué dimanche qu’il était favorable à l’aide des États-Unis dans la lutte contre les insurgés islamistes, à condition que son intégrité territoriale soit respectée.

Cette déclaration intervient après que le président américain Donald Trump a menacé d’une intervention militaire dans le pays d’Afrique de l’Ouest, évoquant le traitement réservé aux communautés chrétiennes.

Samedi, Donald Trump a affirmé avoir demandé au Pentagone de se préparer à une intervention “rapide” au Nigeria si le pays ne parvenait pas à réprimer les massacres visant les chrétiens.

En réponse, Daniel Bwala, porte-parole de la présidence nigériane, a déclaré à Reuters : nous saluons l’aide américaine, à condition qu’elle reconnaisse notre intégrité territoriale. Je suis certain que d’ici à ce que ces deux dirigeants se rencontrent et discutent, notre détermination commune à lutter contre le terrorisme aboutira à de meilleurs résultats.

Le président Bola Tinubu a également rejeté les accusations d’intolérance religieuse et défendu les efforts de son pays pour protéger la liberté religieuse.

Avec plus de 200 millions d’habitants, le Nigeria est divisé entre un nord majoritairement musulman et un sud majoritairement chrétien. Depuis plus de 15 ans, une insurrection islamiste sévit dans le nord-est, principalement musulman.

Si certaines victimes sont chrétiennes, la majorité des morts sont en réalité musulmanes, selon les analystes. L’insurrection, menée par Boko Haram et des groupes affiliés à l’État islamique, reste un défi majeur pour le gouvernement nigérian.

Le Nigeria cherche à coopérer avec Washington tout en préservant sa souveraineté et le contrôle de son territoire. Le pays est confronté à un dilemme complexe : combattre le terrorisme tout en évitant toute ingérence extérieure qui pourrait fragiliser son unité nationale.