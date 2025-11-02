Kenya : au moins 22 morts dans des glissements de terrain après de fortes pluies

Au moins 21 personnes ont été tuées à la suite d’un glissement de terrain survenu vendredi soir dans la sous-localité de Machember, à Mukurtwo, dans le comté d’Elgeyo Marakwet dans l'ouest du Kenya, suite à de fortes pluies, a indiqué le Ministère de l’Intérieur.

Les équipes de recherche et de secours tentent d’atteindre les zones isolées, mais les glissements de terrain ont rendu plusieurs routes impraticables. Jusqu’à présent, 19 survivants ont été secourus, et plusieurs blessés reçoivent des soins au Chesongoch Mission Hospital.

Le Kapsowar–Chesoi Road a été complètement coupé, compliquant les efforts de secours. Des soutiens aériens et des premiers intervenants ont été déployés pour évacuation et soins médicaux.

Par ailleurs, un adolescent de 15 ans a trouvé la mort à Kisumu West après avoir été emporté par les eaux du rivière Obonyo. D’autres régions, dont Tana River, Garissa, Laikipia et Kisumu, ont également subi des inondations, provoquant des pertes de bétail et le déplacement de centaines de ménages.

À Mombasa, des inondations localisées ont touché les quartiers informels de Mburukenge et Kaa Chonjo, en partie à cause de travaux d’assainissement incomplets.

Le Ministère de l’Intérieur et la Kenya Meteorological Department ont mis en garde contre la persistance de fortes pluies dans plusieurs régions, augmentant le risque de glissements de terrain et d’inondations, en particulier dans les zones vallonnées et riveraines.

Une équipe comprenant la police, la Croix-Rouge kenyane et d’autres autorités locales coordonne les efforts de secours et d’évacuation. Le public est invité à éviter les routes inondées, à se tenir informé des alertes officielles et à évacuer les zones à risque.