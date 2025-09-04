Soudan : la recherche de survivants continue après un glissement de terrain

Les équipes de recherche ont récupéré une centaine de corps dans un village isolé qui aurait été anéanti par un glissement de terrain dévastateur au cours du week-end dans la région occidentale du Darfour, au Soudan, a déclaré un groupe rebelle mercredi.

Le Mouvement de libération du Soudan a déclaré que le bilan du glissement de terrain survenu le 31 août à Tarasin, dans les montagnes de Marrah, pourrait s'élever à 1 000 morts.

Mohamed Abdel-Rahman al-Nair, porte-parole du groupe, a déclaré à l'Associated Press qu'une centaine de corps avaient été retrouvés mardi. Il a ajouté que les recherches se poursuivaient malgré le manque de ressources et d'équipements.

Le pape Léon XIV a appelé à une réponse coordonnée pour mettre fin à "cette catastrophe humanitaire" au Soudan.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a déclaré que le nombre de morts et l'ampleur de la tragédie n'avaient pas encore été confirmés, les lieux étant "extrêmement difficiles d'accès".

L'ONU a déclaré qu'entre 300 et 1 000 personnes pourraient avoir perdu la vie dans le glissement de terrain et que des efforts ont été mobilisés pour soutenir la zone touchée, située à plus de 900 kilomètres à l'ouest de la capitale, Khartoum.

La région des monts Marrah est une zone volcanique dont le sommet s'élève à plus de 3 000 mètres.

La chaîne de montagnes est un site du patrimoine mondial et est connue pour ses températures plus basses et ses précipitations plus élevées que celles des environs, selon l'UNICEF.