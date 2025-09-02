Soudan : au moins 1 000 morts dans un glissement de terrain

Un glissement de terrain a anéanti un village dans la région occidentale du Darfour au Soudan, tuant environ 1 000 personnes dans l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire récente du pays africain, a déclaré lundi un groupe rebelle contrôlant la région.

La tragédie s'est produite dimanche dans le village de Tarasin, dans les montagnes de Marrah, au Darfour central, après des jours de fortes pluies à la fin du mois d'août, a déclaré le Mouvement de libération du Soudan (Sudan Liberation Movement-Army) dans un communiqué.

"Les premières informations font état de la mort de tous les habitants du village, estimés à plus d'un millier de personnes. Seule une personne a survécu", indique le communiqué.

Le village a été "complètement rasé", a ajouté le groupe, qui a appelé l'ONU et les groupes d'aide internationale à l'aider à retrouver les corps.

Des images partagées par le média Marrah Mountains montrent une zone aplatie entre des chaînes de montagnes et un groupe de personnes fouillant la zone.

Cette tragédie survient alors qu'une guerre civile dévastatrice a embrasé le Soudan après que des tensions entre l'armée du pays et les forces paramilitaires de soutien rapide ont dégénéré en combats ouverts en avril 2023 dans la capitale, Khartoum, et dans d'autres régions du pays.

La majeure partie de la région du Darfour, touchée par le conflit, est devenue inaccessible aux Nations unies et aux groupes d'aide, en raison des restrictions paralysantes et des combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide.

L'organisation humanitaire Médecins sans frontières a averti que de nombreuses communautés du Darfour, y compris les montagnes de Marrah, ont été isolées après plus de deux ans de guerre et d'isolement, décrivant ces zones comme un "trou noir" dans la réponse humanitaire du Soudan.

Dans un rapport publié en juillet, elle a déclaré que les habitants de ces communautés avaient été "privés d'une assistance adéquate et snobés par les acteurs de l'aide [...] alors qu'ils enduraient des conditions épouvantables".

Le Mouvement/Armée de libération du Soudan, centré dans la région des monts Marrah, est l'un des nombreux groupes rebelles actifs dans les régions du Darfour et du Kordofan. Il n'a pas pris parti dans la guerre.

Les monts Marrah sont une chaîne volcanique accidentée qui s'étend sur 160 kilomètres au sud-ouest d'El-Fasher, épicentre des combats entre l'armée et le RSF. La région est devenue une plaque tournante pour les familles déplacées fuyant les combats à el-Fasher et dans ses environs.

Le conflit au Soudan a tué plus de 40 000 personnes, forcé plus de 14 millions de personnes à fuir leur foyer et poussé certaines familles à manger de l'herbe dans une tentative désespérée de survie, alors que la famine sévissait dans certaines parties du pays.

Selon les Nations unies et les groupes de défense des droits, ce conflit a été marqué par des atrocités flagrantes, notamment des meurtres et des viols motivés par des considérations ethniques. La Cour pénale internationale a déclaré qu'elle enquêtait sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Le village de Tarasin est situé dans les montagnes centrales de Marrah, une région volcanique dont le sommet s'élève à plus de 3 000 mètres. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, cette chaîne de montagnes est connue pour ses températures plus basses et ses précipitations plus importantes que celles des régions environnantes, selon l'UNICEF. Elle est située à plus de 900 kilomètres à l'ouest de la capitale Khartoum.

Le glissement de terrain de dimanche est l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire récente du Soudan. Des centaines de personnes meurent chaque année lors des pluies saisonnières qui s'abattent sur le pays de juillet à octobre. L'année dernière, les fortes pluies ont provoqué l'effondrement d'un barrage dans la province orientale de la mer Rouge, tuant au moins 30 personnes, selon les Nations unies.