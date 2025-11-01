Soudan : des milliers de civils fuient El-Fasher après la prise de la ville

Des dizaines de milliers de personnes auraient fui la ville d’El-Fasher, ravagée par la violence, dans la région du Darfour au Soudan.

Selon les Nations unies, plus de 62 000 personnes auraient quitté la zone d’El-Fasher entre dimanche et mercredi. Mais beaucoup moins ont réussi à atteindre Tawila, une localité située à environ 40 miles (67 kilomètres) d’El-Fasher.

Le centre d’accueil des déplacés de Tawila est géré par le Conseil norvégien pour les réfugiés, qui estime le nombre d’arrivants à environ 5 000, suscitant de vives inquiétudes quant au sort des dizaines de milliers d’autres déplacés.

Les hommes et femmes épuisés arrivés à Tawila ont rapporté des récits d’horreur vécus en chemin. Ils ont raconté avoir survécu à des passages à tabac, à des tirs, et avoir traversé des rues jonchées de cadavres avant d’atteindre un lieu sûr.

Les Forces de soutien rapide (RSF), un puissant groupe paramilitaire, ont pris le contrôle de la ville stratégique d’El-Fasher après un siège de 18 mois. Des témoins ont rapporté que des combattants allaient de maison en maison, tuant des civils et commettant des agressions sexuelles. Beaucoup de victimes sont mortes dans les rues, atteintes par des balles, certaines alors qu’elles tentaient de fuir vers la sécurité, selon plusieurs déplacés à Tawila.

Fatima Abdulrahim, 70 ans, a fui El-Fasher avec ses petits-enfants quelques jours avant la chute de la ville pour échapper au siège. Elle a décrit un voyage terrifiant hors de la ville, se cachant dans des tranchées, esquivant les balles et les miliciens derrière des murs et des bâtiments vides. Elle a marché cinq jours pour atteindre Tawila.

En chemin, elle a vu des miliciens tirer et tuer de jeunes hommes qui tentaient d’apporter de la nourriture dans la ville assiégée. La route était jonchée de corps de personnes tuées ou blessées, incapables de bouger. « Nous avons couvert les yeux des jeunes enfants effrayés pour qu’aucun d’eux ne voie les cadavres », a-t-elle raconté.

Des groupes d’hommes armés auraient également tué au moins 460 personnes dans un hôpital de la ville, en l’attaquant à plusieurs reprises. Ils ont enlevé des médecins et des infirmières, puis abattu le personnel, les patients et les civils qui s’y abritaient, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi.

De nombreux détails sur cette attaque et d’autres violences dans la ville mettent du temps à émerger, et le bilan total reste inconnu.

La chute d’El-Fasher marque une nouvelle phase du conflit brutal de deux ans entre les RSF et l’armée soudanaise dans le troisième plus grand pays d’Afrique. El-Fasher était le dernier bastion militaire soudanais au Darfour, et sa perte renforce le contrôle des RSF sur la majeure partie de cette vaste région de l’ouest.

Cela fait craindre une nouvelle division du Soudan, l’armée contrôlant Khartoum ainsi que le nord et l’est du pays.

La guerre a déjà fait plus de 40 000 morts, selon les chiffres de l’ONU, mais les organisations humanitaires estiment que le chiffre réel pourrait être plusieurs fois supérieur. Le conflit a déplacé plus de 14 millions de personnes et provoqué des épidémies de maladies qui auraient tué des milliers de personnes. La famine a été déclarée dans certaines zones du Darfour une région de la taille de l’Espagne et dans d’autres parties du pays.