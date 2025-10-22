RDC : une société minière accuse le M23 d'avoir pillé au moins 500 kg d'or

DAKAR, 21 octobre (Reuters) - Les rebelles qui occupent la concession aurifère de Twangiza Mining dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) ont pillé au moins 500 kg d'or depuis mai, a déclaré la société à Reuters, accusant certains de ses propres employés d'avoir aidé au vol.

Au prix actuel, l'or pillé représente une valeur d'environ 70 millions de dollars.

La mine est située dans la province du Sud-Kivu, où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont mené cette année une offensive éclair qui leur a permis de s'emparer d'un territoire plus vaste que jamais. Ils ont pris le contrôle de la mine en mai.

« Avec l'aide de certains employés, ils ont transporté le premier lot de plus de 50 kg d'or en très peu de temps », a déclaré lundi Twangiza Mining dans une réponse écrite aux questions de Reuters concernant les pertes subies depuis la prise de contrôle de la mine par le M23.

« Depuis l'occupation, ils ont obtenu au moins 500 kg d'or et l'ont transporté secrètement par des voies souterraines », a déclaré la société.

Le M23 n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Twangiza Mining, dont le siège social est situé au Congo et qui se décrit comme une entreprise chinoise, a déclaré avoir perdu plus de 100 kg d'or par mois depuis la prise de contrôle, en plus de 5 millions de dollars d'équipements et de matériaux.

La société s'apprête à déposer une plainte officielle auprès d'un tribunal arbitral international et des autorités congolaises, et a déclaré un cas de force majeure, a-t-elle indiqué.

Elle a accusé les rebelles d'avoir expulsé les habitants, démoli des églises et utilisé des techniciens rwandais pour extraire des données géologiques afin de reprendre et d'étendre l'exploitation minière.

« Il reste plus de 150 travailleurs sur le site. Nous ne pouvons pas les contacter », a déclaré la société.

Le gouvernement rwandais n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Une frappe de drone le 15 octobre a détruit les infrastructures de production d'électricité de la mine. On ne sait pas qui est responsable de cette frappe.

Les combats dans l'est du Congo ont fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes cette année.

Selon des enquêteurs de l'ONU, des groupes armés se sont emparés de plusieurs sites miniers dans l'est du Congo, riche en minerais.

Selon un rapport du Conseil de sécurité des Nations unies publié l'année dernière, les rebelles du M23 gagnaient environ 300 000 dollars par mois grâce aux taxes minérales prélevées dans la région de Rubaya, riche en coltan.

Le président américain Donald Trump a négocié un accord de paix entre le Congo et le Rwanda en juin dans le cadre d'une initiative visant à stabiliser l'est du Congo et à attirer les investissements miniers occidentaux.

Le Rwanda a toujours nié soutenir les rebelles du M23, malgré les allégations répétées des experts de l'ONU et des gouvernements régionaux.

Le Qatar a accueilli des pourparlers directs entre le Congo et le M23.

Les deux parties n'ont pas respecté la date limite fixée au mois d'août pour la conclusion d'un accord de paix dans le cadre de ce processus, mais le 14 octobre, elles ont convenu d'un mécanisme de surveillance pour un éventuel cessez-le-feu.