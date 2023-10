Cancer du sein : des Rwandaises tricotent des prothèses mammaires

Dans cette salle de la Pink Wellness House à Kigali, se retrouvent régulièrement ces femmes d'horizons divers, mais unies par leur expérience en tant qu’anciennes malades du cancer du sein. Pendant des heures, elles tricotent des prothèses mammaires pour aider celles qui ont survécu à cette maladie, mais qui ont subi une ablation du sein.

"Vous voyez ce tissu que j'ai dans les mains ? C'est avec ça que je commence à tricoter des prothèses mammaires. Après avoir fabriqué ce tissu, j'y ajoute de la laine jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un sein tricoté. Cela me fait plaisir de soutenir les femmes qui ont survécu à un cancer du sein", explique Yvonne Abarisenga.

"J'ai eu un cancer du sein et je remercie les femmes de la Pink Wellness House pour leurs prothèses tricotées, elles sont confortables et restent en place", explique Yvette Mukasonga.

Le mois d'octobre étant consacré à la sensibilisation au cancer du sein, le centre continue de promouvoir l'éducation, l'autonomisation et le soutien aux femmes qui ont vaincu cette maladie.

"Le cancer du sein présente de nombreuses disparités au Rwanda et dans toute l'Afrique de l'Est, ou dans tout autre pays à faible revenu, en raison du manque de financement, de la stigmatisation et du manque de connaissances", explique Philippa Kibugu qui gère la Pink Wellness House.

Selon des données de l'Organisation mondiale de la santé, 1 131 nouveaux cas de cancer du sein sont recensés chaque année au Rwanda.