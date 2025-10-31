La Sud-Africaine Nomzamo Mbatha parmi les 100 leaders émergents de Time Magazine

L'actrice et militante Nomzamo Mbatha pour la défense des droits par l'action figure dans le Time 100 Next, des 100 leaders émergents qui façonnent l'avenir dans leurs domaines respectifs. La Sud-Africaine est Ambassadrice de bonne volonté du HCR depuis 2019.

"Il est important que les personnalités publiques comme moi, qui disposent d'une tribune, puissent l'utiliser pour parler des problèmes mondiaux, mais aussi et surtout pour utiliser les ressources dont nous disposons afin de mettre en place des systèmes pour les personnes qui sont autrement marginalisées et vulnérables. Lorsque j'ai commencé à travailler avec l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, la migration humaine était encore un sujet d'actualité. Je pense qu'avec le changement climatique, avec les conflits que nous avons pu observer, les choses sont maintenant encore plus à l'ordre du jour et les gens veulent être en mesure d'aider dans le monde entier. Mais pour nous, c'était important, surtout avec les réfugiés africains, car pendant, très longtemps, on a dit qu'il ne s'agissait que de statistiques. Comment changer ce discours et montrer qu'il y a un être humain derrière ces chiffres ?", s'interroge, Nomzamo Mbatha, actrice.

Les lauréats de cette année sont les acteurs Jonathan Bailey, Meghann Fahey, Teyana Taylor et Damson Idris, ainsi que les artistes Tate McRae, Lainey Wilson et Becky G.