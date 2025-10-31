Gaza : la population survit dans des conditions toujours plus précaires

Les habitants de la bande de Gaza continuent de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. La destruction massive des infrastructures et des habitations a plongé des centaines de milliers de personnes dans une crise humanitaire sans précédent.

Le logement reste le principal défi pour les familles déplacées. Beaucoup vivent encore sous les décombres ou dans des bâtiments partiellement effondrés, exposés au risque constant d’effondrement. D’autres dorment à ciel ouvert, sans abri ni accès régulier à l’eau ou à l’électricité.

« Nous vivons ici dans des conditions extrêmement difficiles. Nous souffrons de tout. Mes enfants sont épuisés à force d’aller chercher de l’eau. Nous n’avons aucun revenu et mon mari a été blessé pendant la guerre. Mes enfants ont dû vendre du bois pour survivre. Nous espérons obtenir une tente ou une aide à l’hébergement.

Ma maison a été détruite et nous n’avons plus rien – pas de vêtements, pas de meubles. Le toit s’effondre et l’hiver approche. Je crains que la pluie n’inonde ce qu’il en reste. Nos maisons ne sont plus rien : pas d’abri, pas d’électricité, rien du tout. » déclare Walaa Al-Alwan, résidente déplacée :

Comme Walaa, de nombreux habitants attendent désespérément une aide internationale qui tarde à venir. La deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu, négociée sous l’égide des États-Unis entre Israël et le Hamas, devrait permettre le déblayage des débris et le lancement des premières opérations de reconstruction.

Mais pour l’heure, la vie quotidienne reste marquée par la précarité, la peur et l’incertitude. Alors que l’hiver approche, les Gazaouis redoutent que les pluies ne transforment leurs abris de fortune en pièges mortels.