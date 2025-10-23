« Stupide et insultant » : Vance condamne le projet d’annexion de la Cisjordanie

Le vice-président américain J.D. Vance a exprimé jeudi son opposition au vote du Parlement israélien sur l’annexion de la Cisjordanie. Il a qualifié cette décision de « manœuvre politique stupide ».

Sur le tarmac de l’aéroport de Tel-Aviv, avant son départ après une visite en Israël cette semaine, M. Vance a déclaré que si ce vote était une « manœuvre politique, alors c’est une manœuvre très stupide ».

Un projet de loi visant à appliquer le droit israélien à la Cisjordanie occupée a reçu une approbation préliminaire mercredi au Parlement israélien, la Knesset.

« Personnellement, cela me semble insultant », a déclaré le vice-président, rappelant que « la politique de l’administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël ».

Lors de sa visite, Vance a rencontré des responsables militaires israéliens et autres dirigeants. Il a également annoncé l’ouverture d’un centre de coordination civilo-militaire dans le sud d’Israël, où environ 200 soldats américains collaborent avec l’armée israélienne et des délégations d’autres pays pour planifier la stabilisation et la reconstruction de Gaza.

Alors que sa visite touche à sa fin, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé qu’il se rendrait également en Israël pour soutenir l’accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre Israël et le Hamas.