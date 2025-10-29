Russie : Poséidon, drone sous-marin à propulsion atomique testé avec ''succès''

La Russie a testé avec succès un nouveau drone sous-marin à propulsion atomique et à armement nucléaire, a annoncé mercredi le président Vladimir Poutine.

Vitesse et profondeur sont entre autres, les points forts de cette nouvelle arme. Le président russe a la torpille Poséidon qui ne peut être interceptée. Le chef du Kremlin brandit ainsi les muscles de son pays dans un contexte de pression occidentales pour la fin de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

'' Il est cent fois plus petit que le réacteur nucléaire d'un sous-marin, et pourtant la puissance du Poséidon dépasse largement celle de notre missile intercontinental le plus avancé, le Sarmat. Il n'y a rien de comparable au Sarmat dans le monde. Nous ne l'avons pas encore déployé, mais il le sera bientôt. Toutefois, la puissance du Poseidon dépasse largement celle du Sarmat. En termes de vitesse et de profondeur d'opération, ce véhicule sans pilote n'a pas d'équivalent dans le monde. Il est peu probable que quelque chose de semblable apparaisse dans un avenir proche. Et il n'y a aucun moyen de l'intercepter", a déclaré le président russe.

En organisant des exercices nucléaires et en se vantant d'avoir testé avec succès de nouveaux missiles et drones, M. Poutine envoie un message au président américain Donald Trump : Moscou ne se laissera pas intimider et ne fera pas de concessions sur l'Ukraine.

Face à l'appel de Trump à un cessez-le-feu rapide et aux nouvelles sanctions américaines brutales contre l'industrie pétrolière russe, M. Poutine rappelle une nouvelle fois aux États-Unis et aux autres alliés occidentaux de Kiev qu'il dispose d'un arsenal nucléaire pour soutenir ses exigences maximalistes de longue date.