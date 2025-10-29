Cameroun : la contestation ne faiblit pas dans les bastions de Tchiroma

Les leaders de l'opposition camerounaise ont contesté mardi les résultats officiels de l'élection présidentielle du 12 octobre, après que la plus haute juridiction du pays a déclaré vainqueur Paul Biya, le plus vieux dirigeant au monde, alors que les manifestations se poursuivaient dans tout le pays.

Les citoyens ont commencé à manifester à la mi-octobre après que le leader de l'opposition Issa Tchiroma Bakary ait revendiqué la victoire alors que les résultats officiels étaient encore en cours de dépouillement. Depuis lors, les forces de sécurité ont affronté des manifestants en colère dans de nombreuses villes, notamment à Douala et Garoua, bastions de l'opposition, ainsi que dans la capitale, Yaoundé. Au moins quatre personnes ont été abattues et des centaines d'autres arrêtées alors que les partisans de l'opposition réclamaient des résultats crédibles.

Le Conseil constitutionnel a déclaré lundi que Biya avait remporté l'élection avec 53,66 % des voix contre son ancien allié devenu adversaire, Tchiroma, qui a obtenu 35,19 % des voix. Les résultats sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

Les organismes internationaux et les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné mardi la réponse violente apportée aux manifestations.

L'Union européenne a déclaré mardi dans un communiqué qu'elle était « profondément préoccupée » par la répression violente des manifestations qui ont eu lieu les 26 et 27 octobre et a déploré la mort par arme à feu d'un certain nombre de civils.

Le secrétaire général des Nations unies s'est fait l'écho de ces préoccupations, appelant les acteurs politiques et leurs partisans à « faire preuve de retenue, à rejeter la violence et à s'abstenir de tout discours incendiaire et haineux ». Human Rights Watch et Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains ont également dénoncé « l'usage excessif de la force » contre les manifestants et ont demandé l'ouverture d'une enquête sur ces décès.

Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a déclaré mardi aux journalistes que les manifestants avaient « semé le chaos » dans plusieurs villes du pays avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle.

« Au cours de ces attaques, certains criminels ont perdu la vie. Plusieurs membres des forces de sécurité ont également été grièvement blessés lors d'affrontements avec des manifestants », a déclaré Atanga Nji sans donner plus de détails.

Peu après avoir été déclaré vainqueur, Paul Biya, âgé de 92 ans, a adressé ses pensées à tous ceux qui ont « perdu la vie inutilement » et à leurs familles lors des violences postélectorales.

Mais les candidats de l'opposition ont rejeté les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Tchiroma a revendiqué la victoire deux jours après l'élection et a appelé la semaine dernière ses partisans à « descendre en masse dans la rue ». Mardi, il a dénoncé le Conseil constitutionnel pour avoir annoncé des « résultats tronqués » et attribué une « victoire fictive » à Biya.

La seule candidate féminine à l'élection, qui est arrivée en cinquième position, Tomaïno Ndam Njoya, a déclaré lundi que le résultat de l'élection ne reflétait pas la « volonté souveraine » du peuple.

« Ils reflètent un système électoral affaibli, miné par des irrégularités, des manipulations et des violations répétées de la loi », a-t-elle déclaré.

Un groupe de huit organisations locales de la société civile avait précédemment signalé plusieurs irrégularités dans le processus électoral, notamment la présence d'électeurs décédés sur les listes électorales, la distribution inégale des bulletins de vote et des tentatives de bourrage des urnes. Mais la mission de l'Union africaine a déclaré que le scrutin s'était « déroulé dans le respect général des normes régionales, continentales et internationales ».

Biya devrait prêter serment dans les 15 jours suivant l'annonce officielle des résultats, conformément à la Constitution camerounaise. Il est arrivé au pouvoir en 1982 à la suite de la démission du premier président du Cameroun et dirige le pays depuis lors, bénéficiant par la suite d'un amendement constitutionnel qui a supprimé la limitation du nombre de mandats.

Le Cameroun est un pays producteur de pétrole qui connaît une croissance économique modeste, mais les jeunes affirment que les bénéfices ne se sont pas répercutés au-delà des élites. Selon les données de la Banque mondiale, le taux de chômage s'élève à 3,5 %, mais 57 % de la population active âgée de 18 à 35 ans travaille dans le secteur informel.