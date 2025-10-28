Présidentielle en Tanzanie : dernier meeting pour le candidat d'opposition Salum Mwalimu

En Tanzanie, le candidat à l'élection présidentielle du parti Chama cha Ukombozi wa Umma (CHAUMMA) Salum Mwalimu a tenu son dernier meeting de campagne à Dar es Salaam lundi, alors que la campagne électorale touche à sa fin.

Les électeurs seront appelés aux urnes ce mercredi 29 octobre pour choisir le président, les membres de l'Assemblée nationale et les conseillers municipaux.

En l’absence des grandes figures de l’opposition tanzanienne, Salum Mwalimu apparaît comme le principal adversaire de la présidente sortante Samia Suluhu Hassan et de son parti Chama cha Mapinduzi (CCM).

Salum Mwalimu a appelé ses sympathisants à "voter pour la liberté."

"Tanzaniens, allez voter contre la pauvreté causée par les politiques rétrogrades du CCM. Tanzaniens, allez voter contre le chômage causé par les politiques rétrogrades du CCM," a-t-il ajouté.

Première femme à la tête de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan est arrivée au pouvoir en 2021 après la mort du président John Magufuli, dont elle était alors la vice-présidente.

Elle est aujourd’hui accusée de mener une répression sévère à l'encontre de ses opposants.

Dans un rapport publié le 20 octobre, l'ONG Amnesty International a reproché au pouvoir tanzanien de mettre en place une stratégie délibérée pour réprimer l'opposition, les journalistes, la société civile et les défenseurs des droits humains à l'approche des élections.

Pour certains partisans de Salum Mwalimu, le temps est venu pour le CCM de passer la main.

"Nous en avons assez de ce parti vert [en référence aux couleurs du CCM]," dénonce une sympathisante présente au meeting du candidat d'opposition à Dar es Salaam. "Il devrait se retirer."

À la veille du scrutin, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan fait figure de favorite.

Face à elle se trouvent 16 autres candidats mais la campagne présidentielle a été marquée par l’exclusion des deux principaux partis d'opposition, Chadema et ACT-Wazalendo.

Le chef du Chadema, Tundu Lissu, est accusé de trahison. Arrêté en avril après avoir appelé à des réformes électorales, il demeure à l'heure actuelle en prison.

Quant au leader de l'ACT-Wazalendo, Luhaga Mpina, la commission électorale tanzanienne a invalidé sa candidature par deux fois.