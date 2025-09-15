Tanzanie : Luhaga Mpina disqualifié une nouvelle fois de la course à la présidence

La désillusion pour Luhaga Mpina en Tanzanie. L’opposant a été disqualifié pour la deuxième fois de la course à l’élection présidentielle. La décision de la Commission électorale tanzanienne a été annoncée lundi.

Alors que son dossier avait été validé ce week-end après une décision de la Haute Cour de justice. Annulant sa première disqualification par l’organe en charge des élections.

Luhaga Mpina serait l’adversaire majeur de la présidente sortante lors du scrutin d’octobre.

Alors que Tundu Lissu, le candidat à la présidence du CHADEMA, le principal parti de l’opposition, est en prison depuis plus de cinq mois après avoir été accusé de trahison en avril.

La présidente Samia Suluhu Hassan peut se frotter les mains. Elle n’affrontera finalement en octobre que des novices de la vie politique tanzanienne.