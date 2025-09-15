Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Tanzanie : Luhaga Mpina disqualifié une nouvelle fois de la course à la présidence

Les habitants font la queue pour voter mercredi 28 octobre 2020 à Dodoma, en Tanzanie, lors d'une élection présidentielle   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Tanzanie

La désillusion pour Luhaga Mpina en Tanzanie. L’opposant a été disqualifié pour la deuxième fois de la course à l’élection présidentielle. La décision de la Commission électorale tanzanienne a été annoncée lundi.  

Alors que son dossier avait été validé ce week-end après une décision de la Haute Cour de justice. Annulant sa première disqualification par l’organe en charge des élections.  

Luhaga Mpina serait l’adversaire majeur de la présidente sortante lors du scrutin d’octobre.  

Alors que Tundu Lissu, le candidat à la présidence du CHADEMA, le principal parti de l’opposition, est en prison depuis plus de cinq mois après avoir été accusé de trahison en avril.  

La présidente Samia Suluhu Hassan peut se frotter les mains. Elle n’affrontera finalement en octobre que des novices de la vie politique tanzanienne. 

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.