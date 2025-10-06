Bienvenue sur Africanews

Tanzanie : reprise du procès de l'opposant Tundu Lissu

Le principal chef de l'opposition tanzanienne, Tundu Lissu, comparaît devant le tribunal d'instance de Kisutu à Dar es Salaam, en Tanzanie, le lundi 19 mai 2025.  
By Africanews

Tanzanie

Ce lundi marque la reprise à Dodoma du procès pour trahison de Tundu Lissu, leader de l'opposition tanzanienne, à quelques semaines de l’élection présidentielle.

Arrivé deuxième lors du scrutin de 2020, Lissu a été arrêté en avril, accusé d’avoir incité à la rébellion par ses discours.

Le tribunal a interdit la diffusion en direct des débats, invoquant la protection des témoins.

Lissu, qui nie les accusations, affirme qu’elles sont motivées par des raisons politiques, dans un contexte de tensions croissantes.

Son parti, CHADEMA, a été empêché de participer à la présidentielle, la commission électorale refusant de valider leur inscription.

Le président en fonction, Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir en 2021, se présente pour un nouveau mandat face à des candidats issus de petits partis.

