Amazon lance la suppression de 30 000 postes de bureau à travers le monde

Amazon a annoncé ce mardi le lancement d’une vague de suppressions de postes qui devrait aboutir au licenciement de 30 000 salariés dans les prochains mois selon plusieurs médias américains.

Le géant du commerce en ligne a annoncé la suppression de 14 000 emplois dans un premier temps. L’entreprise n’a pas précisé quels pays seraient concernés.

"Les réductions que nous annonçons aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité de ce travail pour devenir plus fort encore, en réduisant davantage la bureaucratie, en supprimant des niveaux et en réaffectant des ressources", a écrit Beth Galetti, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, dans un message aux employés d’Amazon.

L'entreprise américaine compte plus de 1,54 million d'employés dans le monde. Si la plupart travaillent dans des entrepôts, environ 350 000 sont employés dans des fonctions administratives.

La vague de licenciements annoncée supprimerait 10% de ces postes de bureau. Il s’agit de la plus grosse réduction de salariés chez Amazon depuis la suppression de 27 000 emplois en 2022. Les premiers courriers de licenciements étaient attendus dès aujourd’hui.

En juin dernier, le PDG d'Amazon Andy Jassy avait déclaré que les effectifs de l'entreprise pourraient encore diminuer à mesure que le groupe se tournerait vers l’intelligence artificielle.

L'entreprise "aura besoin de moins de personnes pour effectuer certaines des tâches qui sont réalisées aujourd'hui, et de plus de personnes pour effectuer d'autres types de tâches," avait-il écrit dans une note adressée aux employés.