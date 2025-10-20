Fin de la panne d'Amazon Web Services

Une panne d'Amazon Web Services lundi, a perturbé le fonctionnement de plusieurs sites en ligne à l’échelle mondiale.

Il s’agit d’un service à distance qui fournit aux entreprises qui en font la demande, le stockage, les bases de données ou l’intelligence artificielle.

Snapchat, Prime video, canva ou encore McDonald's figurent parmi les entités touchées. En raison de leur dépendance aux services informatiques fournis par la plateforme cloud d’Amazone.

Des gouvernements, des universités et des organisations font partie aussi des clients Amazon Web Services. Aux États-Unis, plus de 2 000 rapports de panne ont été signalés.

A l’origine de la panne selon Amazone, des défaillances au niveau dy système de nom de domaine. Le dispositif convertit les adresses Web en adresse IP afin de favoriser le chargement des sites sur les appareils connectés.

Le dysfonctionnement aurait été ‘’entièrement résolue’’ a annoncé le géant américain mais il remet au goût du jour, le débat sur l’externalisation de tout ou partie des infrastructures par des sociétés.

En juillet 2024, une panne d’un logiciel de CrowdStrike sur Windows avait perturbé le fonctionnement des infrastructures aéroportuaires et des hôpitaux notamment, au niveau mondial.

La défaillance avait touché plus de 8 millions d’appareils selon Microsoft.