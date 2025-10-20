Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Fin de la panne d'Amazon Web Services

Fin de la panne d'Amazon Web Services
Centre de tri robotisé Amazon de Madison County, dans le Mississippi, le 11 août 2022.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

Une panne d'Amazon Web Services lundi, a perturbé le fonctionnement de plusieurs sites en ligne à l’échelle mondiale.

Il s’agit d’un service à distance qui fournit aux entreprises qui en font la demande, le stockage, les bases de données ou l’intelligence artificielle.

Snapchat, Prime video, canva ou encore McDonald's figurent parmi les entités touchées. En raison de leur dépendance aux services informatiques fournis par la plateforme cloud d’Amazone.

Des gouvernements, des universités et des organisations font partie aussi des clients Amazon Web Services. Aux États-Unis, plus de 2 000 rapports de panne ont été signalés.

A l’origine de la panne selon Amazone, des défaillances au niveau dy système de nom de domaine. Le dispositif convertit les adresses Web en adresse IP afin de favoriser le chargement des sites sur les appareils connectés.

Le dysfonctionnement aurait été ‘’entièrement résolue’’ a annoncé le géant américain mais il remet au goût du jour, le débat sur l’externalisation de tout ou partie des infrastructures par des sociétés.

En juillet 2024, une panne d’un logiciel de CrowdStrike sur Windows avait perturbé le fonctionnement des infrastructures aéroportuaires et des hôpitaux notamment, au niveau mondial.

La défaillance avait touché plus de 8 millions d’appareils selon Microsoft.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.