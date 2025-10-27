Soudan : L'ONU appelle à protéger les civils après la prise d'El-Fasher par les FSR

L’Organisation des Nations Unies a appelé lundi les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan à laisser les civils quitter El-Fasher en toute sécurité, alors que les paramilitaires revendiquent la prise de la ville, dernier bastion de l’armée régulière dans le Darfour.

Au moins 250 000 civils restent pris au piège à El-Fasher selon les dernières estimations.

« Il y a des civils à El-Fasher. C’est un fait, » a déclaré Denise Brown, coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, lors d'une conférence de presse lundi.

« Les FSR doivent faire preuve de respect du droit international humanitaire et laisser ces personnes partir. À défaut, elles doivent nous laisser entrer. [...] Nous exigeons ces garanties de passage sécurisé. »

Les images de l’entrée des FSR dans la ville dimanche, publiées par les paramilitaires, n’ont pas pu être indépendamment vérifiées. L'armée soudanaise a confirmé avoir évacué sa base militaire dans la zone.

Plusieurs organisations médicales ont fait état de dizaines de civils tués alors que les combats s’intensifient à El-Fasher.

Le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a déploré ce lundi « une terrible escalade du conflit » au Soudan.

La conquête d'El Fasher par les FSR après plus de 18 mois de siège s’annonce comme un tournant majeur dans la guerre qui les oppose à l’armée du général Abdel Fattah Al-Bourhane depuis avril 2023, faisant craindre de nouvelles divisions.