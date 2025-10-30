Royaume-Uni : la diaspora soudanaise manifeste à Londres contre les FSR

Des manifestants se sont rassemblés à Londres au Royaume-Uni mercredi, pour soutenir les habitants du Soudan. Cette manifestation devant l'entrée de Downing Street, intervient alors que la guerre brutale qui sévit au Soudan depuis deux ans est entrée dans une nouvelle phase dangereuse.

« Ces trois derniers jours, de nombreuses personnes ont été tuées par les milices des Forces de soutien rapide (RSF), par les milices Janjaweed, par Hemedti (chef paramilitaire soudanais, Mohamed Hamdan Dagalo), par des armes Emirates, et le monde entier, ainsi que le gouvernement britannique, restent silencieux. Et le gouvernement américain est silencieux. Et personne ne se soucie des gens qui meurent au Soudan. Plus de 2 000 personnes ont été tuées par les milices Janjaweed et nous avons beaucoup de vidéos d'El-Fasher et des milices Janjaweed. RSF : ils ont commis un génocide dans notre pays et nous sommes ici pour soutenir notre peuple parce que la terre est la terre soudanaise. Ce n'est pas la terre des Hemedti. Ce n'est pas la terre du RSF. », a déclaré Elhussein Yassin, manifestant.

Cette semaine, les forces paramilitaires de soutien rapide ont pris le contrôle de toute la région du Darfour, après avoir chassé l'armée soudanaise rivale de son dernier bastion. Les combats pour le contrôle du Soudan ont fait plus de 40 000 morts et provoqué la pire crise humanitaire au monde, avec plus de 14 millions de personnes déplacées.

« Leurs crimes (RSF) en termes de... ils brûlent les maisons, il y a des quartiers qui ont été complètement incendiés, comme Bahri, à Khartoum. Et bien, c'est juste, c'est très décourageant de ne pas pouvoir retourner dans mon pays qui me manque de tout mon cœur. », s'est confiéZiyad Kashan, manifestant.

Les manifestants à Londres ont appelé au boycott des Émirats arabes unis pour leur soutien à la RSF, allégations que les Émirats arabes unis nient.Ils ont scandé "Nous exigeons un Soudan libre" tout en brandissant des drapeaux soudanais.

La prise d'el-Fasher, capitale provinciale du Nord-Darfour, par la puissante force arabe fait craindre une nouvelle division de la troisième plus grande nation d'Afrique, près de 15 ans après que le Sud-Soudan, riche en pétrole, a obtenu son indépendance après des années de guerre civile.