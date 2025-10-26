Soudan : les paramilitaires revendiquent le contrôle d'el-Fasher

Au Soudan les Forces de soutien Rapide ont annoncé avoir pris ce dimanche, le contrôle d’el-Fasher bastion de l'armée.

Les paramilitaires affirment avoir détruit véhicules militaires » et saisi du matériel au quartier général de la 6e division de l’armée.

La ville d’el-Fasher assiègée depuis des mois, était le théâtre d’intenses combats entre l’armée soudanaise et les forces du général Mohamed Hamdan Daglo.

L’armée soudanaise n’a pas encore confirmer la chute de cette ville. En cas de confirmation, les FSR auraient la main sur toute la région du Darfour.

Selon l’ONU, 260.000 civils manquent de nourriture, d'eau et de soins dans la ville d’el-Fasher.