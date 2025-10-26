Bienvenue sur Africanews

Soudan : les paramilitaires revendiquent le contrôle d'el-Fasher

Des soldats des Forces de soutien rapide à un rassemblement dans la province du Nil oriental, au Soudan, le 22 juin 2019.   -  
By Rédaction Africanews

Soudan

Au Soudan les Forces de soutien Rapide ont annoncé avoir pris ce dimanche, le contrôle d’el-Fasher bastion de l'armée.

Les paramilitaires affirment avoir détruit véhicules militaires » et saisi du matériel au quartier général de la 6e division de l’armée.

La ville d’el-Fasher assiègée depuis des mois, était le théâtre d’intenses combats entre l’armée soudanaise et les forces du général Mohamed Hamdan Daglo.

L’armée soudanaise n’a pas encore confirmer la chute de cette ville. En cas de confirmation, les FSR auraient la main sur toute la région du Darfour.

Selon l’ONU, 260.000 civils manquent de nourriture, d'eau et de soins dans la ville d’el-Fasher.

