Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Mali : les USA retirent le pays de la liste du "visa bond pilot program"

Le Mali a été retiré de la liste des pays dont les ressortissants doivent verser une caution pour l’obtention d’un visa américain.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Mali

Le Mali a été retiré de la liste des pays dont les ressortissants doivent verser une caution pour l’obtention d’un visa américain.

Le département d’Etat a officialisé la fin de cette mesure le 23 octobre 2025.

Appelé le "Visa Bond Pilot Program", ce plan imposait aux demandeurs maliens de déposer une garantie de 5000 à 15 000 dollars remboursable uniquement après un retour dans leur pays. Il était notamment à l’origine de tensions diplomatiques grandissantes entre Bamako et Washington. Les autorités maliennes avaient rétorqué en imposant la même mesure à l’encontre des voyageurs américains au Mali.

Le programme américain vise les pays qui affichent un fort taux de dépassement de séjour ; à l’instar de la Mauritanie, de la Tanzanie, la Gambie du Malawi et de la Zambie.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.