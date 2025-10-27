Mali : les USA retirent le pays de la liste du "visa bond pilot program"

Le Mali a été retiré de la liste des pays dont les ressortissants doivent verser une caution pour l’obtention d’un visa américain.

Le département d’Etat a officialisé la fin de cette mesure le 23 octobre 2025.

Appelé le "Visa Bond Pilot Program", ce plan imposait aux demandeurs maliens de déposer une garantie de 5000 à 15 000 dollars remboursable uniquement après un retour dans leur pays. Il était notamment à l’origine de tensions diplomatiques grandissantes entre Bamako et Washington. Les autorités maliennes avaient rétorqué en imposant la même mesure à l’encontre des voyageurs américains au Mali.

Le programme américain vise les pays qui affichent un fort taux de dépassement de séjour ; à l’instar de la Mauritanie, de la Tanzanie, la Gambie du Malawi et de la Zambie.