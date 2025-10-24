Kenya : Chepngetich conserve son record au marathon malgré sa suspension

Suspendue trois ans pour usage d’un diurétique interdit, Ruth Chepngetich, marathonienne kényane et détentrice du record mondial féminin, a néanmoins conservé son record de 2h09’56’’ établi à Chicago avant le contrôle positif.

Le 14 mars dernier, un contrôle a révélé la présence d’HCTZ dans son organisme, à des niveaux bien supérieurs à la limite autorisée. L’HCTZ, ou hydrochlorothiazide, est un diurétique utilisé pour éliminer l’excès de sel et d’eau et faire baisser la tension artérielle. Dans le sport de haut niveau, il peut également servir à masquer la présence d’autres substances interdites.

Initialement, Chepngetich avait nié toute infraction. Deux semaines après sa suspension provisoire, elle a expliqué avoir ingéré par inadvertance le médicament de sa domestique. L’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) a jugé ses actions « imprudentes et indirectement intentionnelles » et a prononcé une suspension de trois ans, après réduction d’une année pour admission anticipée.

Sacrée championne du monde du marathon en 2019, Ruth Chepngetich s’est également illustrée en remportant à trois reprises le marathon de Chicago (2021, 2022, 2024) et deux fois celui de Nagoya (2022 et 2023). Sa dernière apparition en compétition remonte au semi-marathon de Lisbonne, le 8 mars, où elle avait pris la deuxième place en 1 h 6 min 20.