Chine : plus de 20 000 coureurs inscrits au Marathon de Shangai 2025

Le marathon de Shanghai 2025 débutera ce dimanche 30 novembre. Plus de 20 000 coureurs se sont inscrits au marathon complet, la première course chinoise à être reconnue comme l'une des prestigieuses courses sur route Platinum Label de World Athletics.

Les organisateurs de l'événement ont annoncé lors d'une conférence de presse mardi, que les pré-inscriptions avaient atteint un nombre record de 356 589 préinscriptions.

L’édition de cette année débutera à 7 heures, après le marathon en fauteuil roulant qui commencera à 6h.

« Cette année, nous avons mis en place un point d'encouragement « Shanghai Wonton » à la ligne d'arrivée, inspiré du film sur le dialecte de Shanghai. Notre objectif est d'utiliser « Shanghai Wonton » pour promouvoir et populariser le dialecte de Shanghai, tout en reliant le sport à la culture locale. Parallèlement, grâce aux efforts dévoués de notre équipe de Shanghai, nous nous efforçons de faire du marathon de Shanghai un World Marathon Major officiel d'ici 2027. », a expliquéZhu Junwei, secrétaire général adjoint du comité d'organisation du marathon de Shanghai.

43 athlètes d'élite, dont 18 coureurs internationaux, neuf athlètes Platinum Label et neuf athlètes Gold Label. Parmi les coureurs nationaux, figurent plus de 30 marathoniens chinois de premier plan. Parmi eux, Wu Xiangdong, Feng Peiyou, Zhang Deshun et Xia Yuyu, ont confirmé leur participation.

L'année dernière, le marathon de Shanghai a introduit la catégorie marathon en fauteuil roulant. Cette année, celle-ci a gagné en popularité, avec 19 participants.