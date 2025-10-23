Moonshot 2025 : focus sur les industries créatives africaines [Business Africa]

Les économies numériques et créatives africaines ont été à l'honneur lors du Moonshot 2025, le principal sommet consacré à la technologie et à l'innovation sur le continent, qui s'est achevé cette semaine à Lagos, au Nigeria. L'événement a réuni des fondateurs, des investisseurs, des décideurs politiques et des leaders du secteur afin d'explorer les moyens permettant à l'Afrique de parvenir à une croissance durable grâce à la technologie, au commerce et à la créativité.

Le commerce numérique africain ne représente actuellement que 5 % du commerce du continent, mais le gouvernement nigérian affirme que cela est sur le point de changer. Lors du sommet Moonshot 2025, le ministre nigérian du Commerce a annoncé une série de réformes radicales visant à aider les entreprises africaines à se développer au-delà des frontières et à accroître le commerce intra-africain.

Parmi ces initiatives, l'introduction d'un guichet unique national et d'un portail de facilitation des échanges commerciaux, deux outils conçus pour simplifier les procédures d'importation et d'exportation, améliorer la transparence et réduire les coûts pour les entreprises, occupe une place centrale.

Afin de lever les obstacles logistiques, le Nigeria a également dévoilé un accord de fret aérien à taux forfaitaire avec Uganda Airlines, établissant un nouveau corridor de fret aérien qui réduit les coûts d'exportation vers l'Ouganda, le Kenya et l'Afrique du Sud jusqu'à 75 %.

"Ces réformes visent à aider les entreprises africaines à prospérer en Afrique", a déclaré le ministre du Commerce, soulignant le rôle du Nigeria en tant que co-champion du commerce numérique pour la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Donner un élan à l'écosystème technologique africain

Pour Tomiwa Aladekomo, PDG de Big Cabal Media, Moonshot 2025 marque un tournant dans l'évolution du paysage technologique africain. "L'énergie est différente", a-t-il déclaré. "Nous voyons des fondateurs penser au-delà des marchés locaux, des investisseurs prendre l'Afrique au sérieux et des décideurs politiques s'aligner sur les réalités du commerce numérique."

M. Aladekomo estime que le défi va au-delà de l'événement : il s'agit de veiller à ce que les discussions se traduisent par des résultats tangibles pour les start-ups. "Le succès de Moonshot se mesurera à ce qui se passera après la fin de l'événement : les partenariats formés, les politiques mises en œuvre et les capitaux déployés là où ils sont nécessaires", note-t-il.

Pour l'avenir, il voit la prochaine frontière de l'Afrique dans l'innovation axée sur l'IA, l'expansion des technologies financières et l'entrepreneuriat mené par les jeunes, soutenus par un alignement politique plus fort et une collaboration régionale.

Créer pour l'Afrique, ne pas copier la Silicon Valley

Un autre moment fort de Moonshot 2025 est venu de la directrice des marchés émergents de YouTube, Ebi Atawodi, qui a exhorté les fondateurs africains à concevoir des solutions ancrées dans les réalités locales plutôt que de copier les modèles technologiques mondiaux.

"C'est en élaborant des solutions modestes et ciblées qui résolvent les problèmes africains que nous aurons un impact réel", a déclaré Mme Atawodi. Ses remarques ont été faites alors que l'Union européenne annonçait un soutien accru aux pôles d'innovation locaux et au renforcement des capacités numériques à travers le continent.

Protéger l'économie créative africaine estimée à 17 milliards de dollars

Le secteur créatif africain en plein essor, de l'Afrobeats à Nollywood, continue d'influencer la culture mondiale. Pourtant, les experts avertissent que la faiblesse de la protection de la propriété intellectuelle (PI) coûte chaque année des milliards de dollars aux créateurs africains.

Au cours de la conférence, les parties prenantes ont appelé à la mise en place d'un cadre africain unifié en matière de propriété intellectuelle dans le cadre du protocole de l'AfCFTA sur les droits de propriété intellectuelle, qui pourrait contribuer à libérer le potentiel de l'industrie créative du continent, évalué à 17 milliards de dollars, en protégeant les artistes, les cinéastes et les innovateurs.

"Sans une protection adéquate de la propriété intellectuelle, les créateurs africains restent les moins récompensés pour leur impact mondial", a déclaré un expert du secteur. "Le protocole de l'AfCFTA pourrait enfin changer cela."

Nouvelle ère pour l'innovation africaine

Du commerce numérique aux droits créatifs, Moonshot 2025 a montré la détermination croissante de l'Afrique à prendre en main son avenir numérique et économique. Le message central de l'événement était clair : l'Afrique passe de l'ambition à l'action, en mettant en place des systèmes, des partenariats et des solutions conçus par des Africains, pour l'Afrique.