Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Ouganda : un carambolage meurtrier causé par un dépassement dangereux

Des personnes se rassemblent près de l'épave d'un bus impliqué dans une collision qui a fait plusieurs morts près de Kiryandongo, 22 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP/AP
By Laetitia Lago Dregnounou

Accidents de la route

En Ouganda, un terrible carambolage a coûté la vie à 46 personnes dans la nuit de mardi à mercredi.

L’accident s’est produit peu après minuit sur l’axe Kampala-Gulu, au niveau du village de Kitaleba, dans le nord du pays. Quatre véhicules sont entrés en collision, après qu’un conducteur aurait tenté un dépassement dangereux, selon les premières informations.

Dans un premier temps, la police avait évoqué 63 morts, avant de réviser son bilan à 46 victimes, sur la base des rapports hospitaliers. Plusieurs blessés sont toujours pris en charge à l’hôpital de Kiryandongo et dans d’autres établissements médicaux à proximité. Patrick Midibu, un passager raconte la scène : je me rendais à Arua pendant la nuit. Nous sommes arrivés à un endroit où les gens s'arrêtent (habituellement) pour se soulager. Alors que nous étions sur le point de repartir, après environ 10 minutes, nous avons entendu une collision entre deux bus. Des gens sont morts, nous avons essayé d'aider certaines personnes, certaines étaient en morceaux, mortes. Dieu nous a aidés, mais beaucoup sont morts.

Selon la police, il s'agit de l'un des pires accidents de la route survenus dans ce pays d'Afrique de l'Est ces dernières années. En avril, au moins dix personnes sont mortes et plusieurs autres blessées après qu’un bus a perdu le contrôle et s’est renversé sur une autoroute très fréquentée, environ 300 kilomètres à l’ouest de Kampala.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.