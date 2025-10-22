Gaza : fragile réouverture des banques sur fond de crise de liquidités

Depuis l’instauration du cessez-le-feu le 10 octobre et la réouverture partielle des agences bancaires, les habitants de Gaza restent prisonniers d’une crise monétaire qui entrave leur quotidien.

Ce mardi, de longues files d’attente se sont formées devant la Banque de Palestine à Deir al-Balah, où les habitants espéraient retirer de l’argent pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Kamilia Al-Ajez, déplacée de Rafah, témoigne : "Les prix ont baissé, mais cela n’aide en rien. Même si les prix sont plus bas, il n’y a rien à acheter. De plus la banque est fermée et nous n’avons pas d’argent, cette baisse n’a aucune importance."

Depuis la fin de la précédente trêve en mars, la majorité des banques étaient restées fermées, contraignant les Gazaouis à accumuler des billets en circulation très limitée et souvent détériorés. Sur les marchés, ces billets sont régulièrement réparés pour permettre les transactions quotidiennes.

Raed Saleh, déplacé de Jabaliya, explique : "J’ai un compte que je n’ai pas utilisé depuis le début de la guerre. Je n’ai pas pu retirer ou déposer de l’argent. Maintenant, mon compte est gelé parce qu’il est inactif. Depuis le début du conflit, nous n’avons rien reçu et nous ne savons plus quoi faire avec la banque."

Pour contourner ces difficultés, certains habitants ont eu recours aux paiements numériques, aux portefeuilles électroniques et aux transferts d’ami à ami. Mais ces solutions restent limitées par les fréquentes coupures d’électricité et d’internet, ainsi que par les commissions élevées imposées sur les transactions en espèces.

Wael Basiyoni, déplacé de Beit Hanoun, déplore : "Cette banque est fermée depuis deux ans. Il n’y a pas de liquidités à Gaza. Nous demandons aux autorités de faciliter le fonctionnement des banques et d’accélérer l’arrivée de liquidités pour résoudre cette crise. "

Les experts de l’ONU appellent à lever les restrictions monétaires, à rétablir les flux de liquidités et à sécuriser la distribution d’argent liquide, tout en développant des systèmes de paiement numériques adaptés à la réalité locale.