Les Palestiniens célèbrent à Gaza alors que l'accord de cessez-le-feu entre en vigueur

Des images montraient des enfants et des adultes dansant sur des chansons palestiniennes dans les places publiques, marquant un rare moment de soulagement après deux années de conflit. L'accord, négocié par le biais de pourparlers indirects en Égypte, décrit la première phase d'un processus de paix qui inclut le retrait d'Israël de Gaza et un échange d'otages et de prisonniers. L'annonce est survenue juste un jour après qu'Israël a commémoré le deuxième anniversaire de l'attaque menée par le Hamas qui a déclenché la guerre, et a suscité des scènes de célébration non seulement à Gaza mais aussi dans certaines parties d'Israël et à l'étranger. Le président américain Donald Trump a déclaré que les otages restants détenus par le Hamas seraient probablement libérés d'ici lundi, décrivant l'accord comme le début d'un effort de paix plus large. Pendant ce temps, des responsables européens, arabes et autres internationaux devraient se rencontrer à Paris jeudi pour discuter des plans de reconstruction et de gouvernance de Gaza après la guerre.