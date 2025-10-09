Joie et soulagement à Tel-Aviv après l'annonce d'un accord pour la libération des otages à Gaza

Le site, autrefois symbole d'angoisse et de désespoir pour les familles des captifs, s'est rempli de cris de joie, de larmes et d'embrassades après que le président américain Donald Trump a annoncé la première phase de son plan de paix tant attendu. Selon l'accord, le Hamas devrait libérer les 20 otages vivants détenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens. Israël commencera à retirer ses troupes de la majeure partie de l'enclave dans le cadre de la phase initiale du plan, visant à établir un cessez-le-feu durable et à ouvrir la voie à des efforts de paix plus larges. L'annonce a marqué un rare moment de soulagement après des mois de violences et d'incertitude. Sur la place des Otages, des gens distribuaient des friandises et du champagne coulait tandis que les proches des captifs exprimaient un espoir prudent que leur calvaire touchait à sa fin. Le plan, salué comme une percée diplomatique majeure, permettrait une pause initiale des combats et pourrait poser les bases de nouvelles négociations dans les semaines à venir.