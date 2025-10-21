La régate de citrouilles géantes fait sensation dans l’Oregon

La régate des citrouilles géantes de la côte Ouest, rendez-vous annuel qui en est à sa vingt-et-unième édition, a attiré des foules venues voir des concurrents transformer d’énormes citrouilles — certaines dépassant les 1 000 livres — en embarcations colorées. Organisée pour la première fois en 2004, la manifestation met à l’honneur les producteurs de citrouilles de la région et l’esprit créatif. À l’aide de chariots élévateurs, les organisateurs mettent soigneusement à l’eau les citrouilles géantes, puis les concurrents en vident l’intérieur pour les transformer en embarcations de fortune. Les participants, vêtus de costumes élaborés — des elfes aux personnages de jeux vidéo —, s’affrontent dans une série de courses amicales, encouragés par des centaines de spectateurs massés le long des rives du lac. La régate est soutenue par l’association Pacific Giant Vegetable Growers, dont les membres cultivent des citrouilles colossales tout au long de l’année. Au-delà du spectacle, l’événement est devenu une tradition saisonnière qui marque le coup d’envoi des festivités automnales dans l’Oregon. Pour les producteurs comme pour les régatiers, la régate allie sport, agriculture et fête communautaire lors de l’un des rassemblements annuels les plus insolites et divertissants de la région.