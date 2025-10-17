Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Un bœuf musqué écrase une citrouille de 95 kg pour Halloween.

Hudson, le bœuf musqué résident du zoo, a reçu la gigantesque courge dans le cadre d'une activité saisonnière d'enrichissement destinée à stimuler les instincts naturels des animaux par le jeu et l'exploration. La grande citrouille a rapidement été renversée, roulée, puis finalement brisée avant qu'Hudson ne commence à manger les morceaux. Les responsables du zoo expliquent que ces séances d'enrichissement automnal ne divertissent pas seulement les visiteurs, mais elles offrent aussi une stimulation précieuse pour les animaux. À l'approche d'Halloween, de nombreux résidents du zoo recevront des friandises similaires sur le thème, allant de citrouilles sculptées à des décorations comestibles.

Plus d'actualités sur
Automne

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.