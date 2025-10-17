Un bœuf musqué écrase une citrouille de 95 kg pour Halloween.

Hudson, le bœuf musqué résident du zoo, a reçu la gigantesque courge dans le cadre d'une activité saisonnière d'enrichissement destinée à stimuler les instincts naturels des animaux par le jeu et l'exploration. La grande citrouille a rapidement été renversée, roulée, puis finalement brisée avant qu'Hudson ne commence à manger les morceaux. Les responsables du zoo expliquent que ces séances d'enrichissement automnal ne divertissent pas seulement les visiteurs, mais elles offrent aussi une stimulation précieuse pour les animaux. À l'approche d'Halloween, de nombreux résidents du zoo recevront des friandises similaires sur le thème, allant de citrouilles sculptées à des décorations comestibles.