Des milliers de personnes participent à la Zombiewalk annuelle de Santiago, célébrant l'horreur et l'art.

De la Plaza Italia au parc Almagro, des foules de participants déguisés en zombies, vampires et personnages fantastiques ont défilé le long de l'Alameda dans une célébration animée mêlant art, musique et performance. L'événement a une fois de plus transformé le centre de Santiago en un carnaval de créativité et de plaisir inspiré par l'horreur. L'édition de cette année a rendu hommage à l'emblématique Docteur Mortis, ressuscité par l'intelligence artificielle grâce à Dimatica Films, qui a recréé la voix originale du personnage interprété par Juan Marino en 1945. La musique live de Los Peores de Chile, Durango et Alley a dynamisé la foule, tandis qu'un concours de costumes a récompensé les looks les plus imaginatifs. Familles, fans et même animaux de compagnie se sont joints aux festivités, marquant encore une année réussie pour cette tradition d'Halloween non conventionnelle de la ville.