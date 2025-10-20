Un novice vole la vedette au Red Bull Rampage

Le rookie de 22 ans a réalisé une deuxième manche exceptionnelle qui lui a valu 96,00 points, impressionnant tant les juges que les spectateurs avec un double drop technique, deux 360 Flatspins, un Flat Drop Backflip et un Opposite 360 Flatspin. Son équipe a également reçu le Digger Award pour la créativité et la précision de leur tracé. Le Belge Thomas Genon a pris la deuxième place avec un score de 94,35, obtenant son tout premier podium en 12 tentatives après avoir exécuté un audacieux 360 sur un drop exposé. Juste derrière, son compatriote canadien Tom Van Steenbergen a décroché la troisième place avec 94,00 points, impressionnant par son Caveman Drop emblématique et une deuxième manche fluide et très notée qui a mis en valeur à la fois son contrôle et son style. Le concurrent local Jaxson Riddle a remporté les prix GoPro Moment et Best Trick pour un spectaculaire Backflip Heel Clicker, ajoutant aux moments forts de l'événement. Connue pour son terrain extrême et ses descentes à couper le souffle, l'édition de cette année du Red Bull Rampage a une fois de plus repoussé les limites du VTT freeride, célébrant la créativité, la maîtrise technique et l'audace sur les falaises de l'Utah.