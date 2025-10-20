Un avion cargo dérape sur la piste à Hong Kong, tuant deux employés de l'aéroport

Le Boeing 747, en provenance de Dubaï et loué par Emirates, a quitté la piste peu après son atterrissage vers 3h50 du matin, avant que l'avion et la voiture ne plongent dans la mer. Les quatre membres d'équipage de l'avion ont été secourus indemnes. Selon les responsables de l'aéroport, l'appareil avait roulé sur environ la moitié de la piste avant de virer à gauche et de heurter le véhicule de patrouille positionné à l'extérieur de la clôture de sécurité. Les équipes de secours sont arrivées pour trouver l'avion brisé en deux sections et partiellement submergé juste au large du mur de mer de l'aéroport. Les plongeurs ont localisé les deux victimes piégées dans la voiture submergée après 40 minutes de recherche. Des images de la scène montraient le cockpit et le fuselage avant de l'avion visibles au-dessus de la ligne de flottaison, avec des bateaux de sauvetage à proximité. L'incident a eu lieu sur la piste nord de l'aéroport, qui reste fermée pendant que les enquêtes se poursuivent. Les autorités ont confirmé que les autres opérations de vol n'étaient pas affectées et que les conditions météorologiques au moment de l'atterrissage étaient favorables. L'Autorité d'enquête sur les accidents aériens de Hong Kong a classé l'événement comme un accident et examine les causes possibles, y compris les systèmes de l'avion, les opérations et l'historique de maintenance. Le Boeing 747, âgé de 32 ans, volait sans cargaison au moment de l'accident.