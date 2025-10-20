Le Louvre reste fermé après un audacieux vol en plein jour qui choque Paris

Le vol, réalisé en quelques minutes dimanche matin, a vu les voleurs utiliser une nacelle pour escalader la façade du bâtiment, briser une fenêtre et fracasser des vitrines avant de s'enfuir avec plusieurs objets. Le cambriolage a eu lieu environ une demi-heure après l'ouverture du musée, alors que des visiteurs étaient déjà à l'intérieur. Les autorités françaises ont déclaré que le vol s'est produit à une courte distance de la Joconde de Léonard de Vinci, le qualifiant d'opération hautement professionnelle de « quatre minutes ». L'un des objets volés — la couronne impériale sertie d'émeraudes de l'impératrice Eugénie, ornée de plus de 1 300 diamants — a été retrouvé plus tard à l'extérieur du musée, endommagé. L'incident a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité du musée le plus visité au monde, où le personnel a à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme sur la surpopulation et le manque de personnel. Le lundi matin, des visiteurs optimistes faisaient la queue devant la célèbre pyramide de verre du Louvre malgré les cordons de police et les entrées fermées. Les responsables du musée ont déclaré que le site resterait fermé mais n'ont pas précisé quand il rouvrirait. Des agents ont été vus bloquant les rues avoisinantes le long de la Seine alors que les équipes médico-légales poursuivaient leur enquête sur l'un des vols d'art les plus audacieux de l'histoire récente de la France.