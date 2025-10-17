Liban : Israël frappe le Hezbollah dans le sud du pays

L’armée israélienne a mené jeudi une série de frappes aériennes dans le sud du Liban. Les cibles étaient une cimenterie et un site voisin, que Israël accuse d’être liés au Hezbollah.

Selon un communiqué militaire, la société de ciment International Majabel et le groupe environnemental Green Without Borders seraient utilisés par le Hezbollah pour reconstruire des installations et des infrastructures terroristes. Israël affirme que le groupe « Vert Sans Frontières » sert également à dissimuler des activités visant la reconstruction d’installations du Hezbollah.

Au Liban, le ministère de la Santé a indiqué que six personnes ont été blessées lors des frappes, notamment dans les villes de Bnaafoul et Ansar.

Les explosions ont été violentes, visibles et audibles dans des zones éloignées du site ciblé. L’Agence nationale de presse a rapporté que ces secousses ont semé la panique et accru la tension parmi la population.

Quelques jours plus tôt, Israël avait également frappé plusieurs terrains où se trouvaient des bulldozers et des excavatrices, également accusés d’être utilisés par le Hezbollah pour ses activités.