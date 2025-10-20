Centrafrique : l'ONU appelle à un soutien accru aux populations déplacées

Lors d’une visite récente en République centrafricaine, Joyce Msuya, la Sous-Secrétaire générale aux Affaires humanitaires de l’ONU, a dressé un constat accablant de la situation humanitaire qui frappe le pays.

Selon la responsable de l’ONU, la souffrance des populations locales, exacerbée par des conflits récurrents et une insécurité grandissante, atteint des niveaux de plus en plus intolérables.Lors de son passage à Birao, une localité de 16 000 habitants, Msuya a rencontré une communauté qui accueille 27 000 réfugiés soudanais, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. « J’ai vu leur douleur. J’ai été témoin d’une souffrance d’un autre niveau », a déclaré la responsable, avant d’évoquer des récits déchirants de réfugiés qui, malgré des blessures graves, ont traversé des zones dangereuses pour atteindre un territoire qu'ils espèrent sûr. Certaines femmes dont les membres ont été amputés, ont parcouru de longues distances, espérant trouver un refuge en République centrafricaine, où elles peuvent enfin se sentir à l'abri.

Les témoignages recueillis sur le terrain montrent des conditions de vie extrêmement précaires. Les réfugiés, tout en exprimant leur gratitude envers les ONG et le gouvernement pour l'aide matérielle (bâches, vêtements, seaux…), restent désespérés par l'impossibilité de reprendre leurs activités agricoles, principale source de subsistance. Un réfugié soudanais a souligné : « Nous remercions ceux qui nous ont aidés, mais sans la possibilité de cultiver, notre situation reste extrêmement difficile. »

Ce constat s'inscrit dans un contexte d’escalade de la violence dans les États du Nord-Kordofan et du Nord-Darfour, où les affrontements armés entre factions rivales ont forcé plus de 1 700 personnes à fuir leur foyer, aggravant ainsi les tensions dans une région déjà fragilisée.

Pour Joyce Msuya, la priorité reste de restaurer la sécurité et la stabilité afin de permettre aux déplacés de rentrer chez eux et de reprendre leurs activités agricoles. Elle a également souligné l'importance de renforcer la solidarité internationale pour soutenir les efforts humanitaires, qui peinent à répondre à l’ampleur des besoins.

Face à cette situation, la communauté internationale doit intensifier ses efforts pour répondre aux urgences et trouver des solutions durables à la crise. La solidarité des communautés locales et des organisations humanitaires est cruciale, mais elle ne pourra suffire à long terme sans un véritable engagement pour la paix et la reconstruction.