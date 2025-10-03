Centrafrique : Touadéra dépose sa candidature pour la présidentielle

Le jeudi 2 octobre, des milliers de partisans et sympathisants du parti MCU se sont rassemblés le long de l'avenue Boganda à Bangui pour accompagner le Président Touadéra à l'Autorité Nationale des Elections.

Faustin Archange Touadéra a été le premier à déposer sa candidature, deux jours seulement après la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles et législatives prévues en République centrafricaine le 28 décembre.

"Aujourd'hui, c'est fait, et je tiens vraiment à remercier le peuple centrafricain pour son soutien, pour tout ce qu'il a fait pour m'encourager dans cet engagement", a déclaré le président de la République.

Un soutien fort que le président sortant espère voir confirmé dans les urnes au soir du 28 décembre 2025.

"Le 28 décembre, j'espère que tout cet engagement, tout ce soutien, pourra se traduire dans les urnes. Mais je suis confiant. Et je remercie le bureau politique qui a déjà déposé le dossier. Selon le secrétariat exécutif national, nous avons le numéro 1", a-t-il ajouté.

Une habitante de Bimbo s'est dite émue d'assister, pour la première fois, à une telle mobilisation en faveur d'un candidat à la présidence.

"Ma joie est immense. Nous, le peuple centrafricain, sommes sortis aujourd'hui de tous les coins de la capitale - Bimbo et Begoua. Pour la première fois, nous nous sommes mis derrière notre président pour l'accompagner dans le dépôt de sa candidature à l'Autorité Nationale des Elections (ANE)", confie Théodora Zimongo.

Après avoir vivement critiqué l'intention de Touadéra de briguer un troisième mandat, l'opposition, réunie au sein d'un bloc populaire, continue de réclamer le dialogue, gage, selon elle, d'une bonne organisation de ce scrutin.