L'Expo 2025 d'Osaka ferme après six mois et 28 millions de visiteurs

L'événement mondial, qui s'est tenu sur l'île Yumeshima à Osaka, s'est conclu par une cérémonie à laquelle ont assisté les organisateurs, des délégués des nations participantes, ainsi que le prince héritier, la princesse et le Premier ministre du Japon. La cérémonie de clôture a mis en avant le message central de l'Expo, axé sur l'unité et la collaboration sous le thème « Unis dans la diversité ». Cette idée a été incarnée par le Grand Anneau - une vaste structure en bois conçue par l'architecte Sou Fujimoto - qui encerclait les pavillons nationaux et servait de symbole de connexion mondiale à une époque de divisions croissantes. Les visiteurs ont marqué le dernier jour dans une ambiance festive, vêtus de rouge et de bleu, agitant des drapeaux et assistant à des événements d'adieu à travers le site. Certains passionnés ont campé toute la nuit pour s'assurer d'avoir une entrée, tandis que de nombreux habitants d'Osaka et de la région du Kansai ont déclaré avoir visité des dizaines de fois, célébrant l'Expo comme une source de fierté et de lien avec le monde.