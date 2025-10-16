Des bénévoles évacuent des civils de Kostiantynivka, ravagée par la guerre

Des voitures brûlées et des bâtiments en ruines jalonnent les rues, tandis que le bruit des explosions résonne à travers ce qu'il reste de la ville. Malgré le danger, les volontaires de l'organisation humanitaire Proliska continuent d'entrer dans la ville ravagée par la guerre pour évacuer ceux qui sont encore piégés parmi les décombres. Lors d'une mission récente, ils ont aidé plusieurs familles à fuir, dont deux jeunes frères âgés de huit et treize ans, dont la maison avait été frappée à plusieurs reprises par des obus. Pour beaucoup, l'évacuation offre la seule chance de survie à l'approche de l'hiver. Pourtant, tout le monde ne choisit pas de partir. Certains habitants insistent pour rester, déterminés à endurer les conditions difficiles dans le seul endroit qu'ils appellent chez eux. Les volontaires disent que leur travail devient de plus en plus difficile chaque jour, mais ils restent déterminés à sauver autant de personnes que possible — un voyage, et une conversation, à la fois.